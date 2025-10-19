Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Чакви
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Чаквях, Грузия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 4 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти