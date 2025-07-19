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Квартиры-студии с видом на море в Чаквях, Грузия

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 8/11
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 57.6 кв.м. Студия находится в отлич…
$205,594
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/11
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 46.2 кв.м. Студия находится в о…
$164,903
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
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