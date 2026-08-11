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Квартиры-студии с садом в Чаквях, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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