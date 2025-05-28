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Дома с видом на горы в Чаквях, Грузия

виллы
4
3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
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$190,000
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