Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Чакви
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Чаквях, Грузия

однокомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/19
Точный Адрес: Чакви, Батуми 16 ?Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Chakvi…
$88,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/19
Точный Адрес: Чакви, Батумская 16 ?Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Cha…
$220,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти