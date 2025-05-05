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Квартиры с видом на горы в Чаквях, Грузия

однокомнатные
7
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
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$61,800
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