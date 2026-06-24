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Квартиры с садом в Чаквях, Грузия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/19
Dream Land Комплекс на 1й линии от моря ,Находится в Чакви,до Батуми 9км,до Ботанического…
$237,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 9/25
Апартаменты 1+1 площадью 65,5 кв.м. на 9-ом этаже в комплексе с уже готовой инфраструктурой …
$134,147
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