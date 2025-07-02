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Жильё в Болнисском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в , Грузия
Квартира 2 комнаты
, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 46/50
Продается красивая 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 66.8 кв.м. Кварти…
$359,818
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Параметры недвижимости в Болнисском муниципалитете, Грузия

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