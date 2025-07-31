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Квартиры-студии с видом на горы в Бакуриани, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа студии в Бакуриани. Прямо у подьемника. Новый комплекс. Отопление централ…
$33,000
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