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Квартиры с видом на горы в Бакуриани, Грузия

квартиры-студии
7
однокомнатные
17
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа студии в Бакуриани. Прямо у подьемника. Новый комплекс. Отопление централ…
$33,000
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная жилая квартира в состоянии «черный каркас» в Боржоми.Квартира N24 П…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 3 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в здании "Долина Мзиури" в Бакуриани, 61 кв.м. Пространство включает в с…
$53,900
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