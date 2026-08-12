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Краткосрочная аренда студий в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/16
Студия на 4 этаже с балконом. Есть все для длительного проживания. Элитный ЖК White Sa…
Цена по запросу
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