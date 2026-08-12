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Долгосрочная аренда пентхаусов в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 12/12
Сдается в аренду роскошный пентхаус с 2 спальнями с договором аренды на 6-12 месяцев, на 12 …
$1,300
в месяц
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