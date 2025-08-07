Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Амбролаурский муниципалитет
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Амбролаурском муниципалитете, Грузия

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролаури, регион Рача! Продаётся уникальный объект — бывший винный дом в Амбролаури, Грузия
ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролаури, регион Рача! Продаётся уникальный объект — бывший винный дом
Амбролаури, Грузия
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролау…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти