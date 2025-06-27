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Жильё в Амбролаурском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Дом 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Количество этажей 3
Дом с видом на горы ◇ цена $: 280 000 ◇ площадь м.кв.: 305 – дома, 500 - участка ◇ …
$280,000
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Параметры недвижимости в Амбролаурском муниципалитете, Грузия

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