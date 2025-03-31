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Коммерческая недвижимость в Адлиа, Грузия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 400 м² в Адлиа, Грузия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Адлиа, Грузия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 8
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$3,50 млн
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