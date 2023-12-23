ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Жилая
Абхазия
Виллы
Виллы в Абхазия, Грузия
Вилла
Очистить
14 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
10
9
700 м²
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…
€909
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
7
3
280 м²
Описание: Трехэтажный частный дом в аренду в Кошигоре. Недавно …
€2,726
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
7
3
300 м²
Описание: 2 -этажный частный дом в аренду в Санцоне, на улице Ч…
€909
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
5
2
150 м²
Описание: Двухэтажный, недавно построенный (завершенный 3 лет) …
€125,399
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
4
2
180 м²
Описание: 2 -этажный таунхаус частный дом на продажу в Тхинвали…
€113,586
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
10
3
1 000 м²
With exclusive rights !!! Available for sale !!! 1 m2. 235 US. …
€245,346
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Вилла 3 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
6
2
168 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, улица Энисели, общая площадь: 13…
€77,239
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
9
4
620 м²
Описание: 4-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, на улице Ходришвили, недалеко от…
€199,912
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
5
2
140 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу в Санцоне, на улице Зигзаг. Новое здание, общая…
€98,139
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
8
3
240 м²
Описание: 3 - Этажный частный дом на продажу в Сабуртало, на ул…
€258,977
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
11
6
480 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Трехэтаж…
€617,909
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
3
1
60 м²
Описание: 1-этажный частный дом на продажу в Самгори, в поселке…
€40,891
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
7
2
650 м²
Описание: 3-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, на улице Кавтишеви, недалеко от …
€236,259
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
7
3
264 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу, в Диди Дигоми, на…
€327,128
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL