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Квартиры в Абашский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Абашиспири, Грузия
Квартира 3 комнаты
Абашиспири, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная, светлая и комфортабельная нестандартная трёхкомнатная квартира площадью 61…
$24,200
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Параметры недвижимости в Абашский муниципалитет, Грузия

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