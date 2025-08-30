Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Западный район
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Западном районе, Гамбия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Tujereng, Гамбия
Вилла 6 комнат
Tujereng, Гамбия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 600 м²
Этаж 2/2
Добро пожаловать в Виллу Сира, необыкновенную резиденцию, которая переопределяет роскошную ж…
$4,364
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти