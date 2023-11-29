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Особняки в West Coast, Гамбия

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2 объекта найдено
Особняк 5 спален с балконом в Tanji, Гамбия
Особняк 5 спален с балконом
Tanji, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
LIVE LIKE A KING! Newly built Grand Mansion on 8500 m2 plot for sale | Tanji This dist…
€304,377
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukuta, Гамбия
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Dreaming of owning a luxury property on the beautiful coast of the Gambia? This first class …
€817,728
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch

Параметры недвижимости в West Coast, Гамбия

с видом на море
недорогая
элитная
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