  2. Гамбия
  3. Западный район
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Западном районе, Гамбия

коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 000 м² в Brikama, Гамбия
Ресторан, кафе 1 000 м²
Brikama, Гамбия
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
