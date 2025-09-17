Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Гамбия
  3. Kombo NorthSaint Mary
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Kombo NorthSaint Mary, Гамбия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Sukuta, Гамбия
Дом 5 комнат
Sukuta, Гамбия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/2
Пески Кололи Квартира - это больше, чем просто аренда - это образ жизни. Расположенный в одн…
$345
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights в Sukuta, Гамбия
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Гамбия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
в месяц
