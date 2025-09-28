Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Brikama
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда домов с видом на море в Brikama, Гамбия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Sukuta, Гамбия
Дом 5 комнат
Sukuta, Гамбия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/2
Пески Кололи Квартира - это больше, чем просто аренда - это образ жизни. Расположенный в одн…
$4,112
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Tujereng, Гамбия
Вилла 6 комнат
Tujereng, Гамбия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 600 м²
Этаж 2/2
Добро пожаловать в Виллу Сира, необыкновенную резиденцию, которая переопределяет роскошную ж…
$4,434
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Brikama, Гамбия

с бассейном