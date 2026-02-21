Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ивелин
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в Ивелине, Франция

Особняк 12 комнат в Версаль, Франция
Особняк 12 комнат
Версаль, Франция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эта исключительная вилла расположена в престижном городке (78430), всего в 20 минутах от , н…
$2,10 млн
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
