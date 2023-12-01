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Замки в Ивелин, Франция

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2 объекта найдено
Замок в Версаль, Франция
Замок
Версаль, Франция
Площадь 1 100 м²
Версаль, 30 минут от Парижа (19 км) Исторический замок начала XIX века на территории…
€9,80 млн
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Замок с двором в Chatou, Франция
Замок с двором
Chatou, Франция
Площадь 1 200 м²
Округ Парижа. Редкое имение в прекрасном состоянии, принадлежащее семье – владельцу компа…
€4,80 млн
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Параметры недвижимости в Ивелин, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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