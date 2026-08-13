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Виллы в Вильнёв-Лубе, Франция

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1 объект найдено
Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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