Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Вильнёв-Лубе
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вильнёв-Лубе, Франция

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Вильнёв-Лубе, Франция
Дом 5 комнат
Вильнёв-Лубе, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Антиб. В охраняемом жилом комплексе с круглосуточной охраной мы предлагаем к продаже прекрас…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Риелтор без границ KZ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти