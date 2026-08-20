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Замки в Vienne, Франция

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6 объектов найдено
Замок 10 спален в Anjou, Франция
Замок 10 спален
Anjou, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Великолепный замок XIX века на продажу в Анжу В живописной и спокойной  местности, на вые…
Цена по запросу
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Замок 26 комнат в Пуатье, Франция
Замок 26 комнат
Пуатье, Франция
Число комнат 26
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Исключительный замок конца XIX века в сердце Пуату, отличающийся продуманной и удобной плани…
$2,93 млн
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Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Замок 30 комнат в , Франция
Замок 30 комнат
, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
редкое предложение на рынке престижной недвижимости Франции — полностью отреставрированный з…
$2,11 млн
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Замок 6 спален в Пуатье, Франция
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
$6,39 млн
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Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
$2,14 млн
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