Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Воклюз
  5. Виллы

Виллы в Воклюз, Франция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Avignon, Франция
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Avignon, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…
€895,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Воклюз, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти