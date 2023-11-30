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Дома в Воклюз, Франция

3 объекта найдено
Дом 10 комнат с кондиционером, с бассейном, с интернетом в Le Thor, Франция
Дом 10 комнат с кондиционером, с бассейном, с интернетом
Le Thor, Франция
Комнаты 10
Площадь 580 м²
Цена по запросу
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Дом 6 комнат с кондиционером, с интернетом, с сауной в Avignon, Франция
Дом 6 комнат с кондиционером, с интернетом, с сауной
Avignon, Франция
Комнаты 6
Площадь 341 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Avignon, Франция
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Avignon, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…
€895,000
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Параметры недвижимости в Воклюз, Франция

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