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Пентхаусы в Вар, Франция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…
€1,30 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Вар, Франция

недорогая
элитная
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