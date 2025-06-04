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Жильё в Ванв, Франция

квартиры
17
17 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Апартаменты
$879,969
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$456,577
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Квартира 3 спальни в Ванв, Франция
Квартира 3 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$799,868
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Студия 1 спальня в Ванв, Франция
Студия 1 спальня
Ванв, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 4
| Студия
$134,913
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$468,020
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Квартира 5 спален в Ванв, Франция
Квартира 5 спален
Ванв, Франция
Количество спален 5
Площадь 105 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$1,14 млн
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$868,526
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$445,134
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$937,185
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$479,463
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$948,628
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$1,20 млн
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Студия 1 спальня в Ванв, Франция
Студия 1 спальня
Ванв, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
| Студия
$147,157
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Апартаменты
$948,628
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$1,03 млн
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Квартира 5 спален в Ванв, Франция
Квартира 5 спален
Ванв, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$1,07 млн
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Квартира 3 спальни в Ванв, Франция
Квартира 3 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
| Апартаменты
$593,894
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