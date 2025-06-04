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Квартиры в Трапп, Франция

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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$278,537
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Квартира 4 спальни в Трапп, Франция
Квартира 4 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$286,076
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$266,823
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$246,025
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Квартира 4 спальни в Трапп, Франция
Квартира 4 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 5
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$356,633
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$238,015
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$275,934
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Квартира 4 спальни в Трапп, Франция
Квартира 4 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 3
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$314,982
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Квартира 4 спальни в Трапп, Франция
Квартира 4 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 2
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$270,056
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$286,347
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$277,236
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$272,030
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Квартира 2 спальни в Трапп, Франция
Квартира 2 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$200,253
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Квартира 4 спальни в Трапп, Франция
Квартира 4 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 4
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$331,902
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Квартира 2 спальни в Трапп, Франция
Квартира 2 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$197,965
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Квартира 3 спальни в Трапп, Франция
Квартира 3 спальни
Трапп, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
Менее чем в 200 м от многих магазинов, этот район в полной урбанизации привлекает своей акти…
$287,648
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