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Виллы в Thonon-les-Bains, Франция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Le Biot, Франция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Le Biot, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Современная вилла с видом на море на Лазурном берегу, Биот. Площадь – 220 кв.м., площадь уч…
€1,85 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Thonon-les-Bains, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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