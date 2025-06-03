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Жильё в Сюрене, Франция

квартиры
124
124 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$402,414
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Квартира 1 спальня в Сюрен, Франция
Квартира 1 спальня
Сюрен, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$240,304
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Квартира 5 спален в Сюрен, Франция
Квартира 5 спален
Сюрен, Франция
Количество спален 5
Площадь 107 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$998,405
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Квартира 4 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 4 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 2
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$866,810
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$360,456
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$481,561
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Квартира 4 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 4 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 6
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$1,02 млн
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Квартира 1 спальня в Сюрен, Франция
Квартира 1 спальня
Сюрен, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 6
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$249,839
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 5
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$410,996
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Этаж 7
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$644,624
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Квартира 4 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 4 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 3
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$893,510
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Квартира 4 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 4 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 7
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 4
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$562,616
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Квартира 1 спальня в Сюрен, Франция
Квартира 1 спальня
Сюрен, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 8
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$267,004
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$510,168
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 6
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$677,047
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 7
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$611,249
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$495,864
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 6
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$413,857
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Квартира 5 спален в Сюрен, Франция
Квартира 5 спален
Сюрен, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 5
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$464,396
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$457,721
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$467,257
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Квартира 5 спален в Сюрен, Франция
Квартира 5 спален
Сюрен, Франция
Количество спален 5
Площадь 104 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$975,519
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Квартира 2 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 2 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$474,886
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$448,186
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Квартира 3 спальни в Сюрен, Франция
Квартира 3 спальни
Сюрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
В двух шагах от Сены, мы предлагаем вам красивый жилой комплекс, окаймленный зелеными насажд…
$466,304
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