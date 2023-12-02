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Квартиры в Приморская-Сена, Франция

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42 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€241,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€334,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
Комнаты 5
Площадь 115 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€648,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€214,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 4 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€381,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€212,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€207,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€207,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€216,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€212,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€282,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€285,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€618,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€295,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€307,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€276,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€180,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€189,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€193,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€222,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€222,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€255,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€246,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€265,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€283,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€291,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€297,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€276,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€254,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 4 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€441,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Приморская-Сена, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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