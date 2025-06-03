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Квартиры в Сене и Марне, Франция

Melun
102
Torcy
99
Savigny le Temple
36
Meaux
31
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232 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мо, Франция
Квартира 2 спальни
Мо, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$189,763
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$419,959
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Квартира 2 спальни в Мелён, Франция
Квартира 2 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$203,696
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Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$538,967
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Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$437,124
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Квартира 3 спальни в Мелён, Франция
Квартира 3 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этот комплекс, построенный в 17 веке, занимает привилегированное положение недалеко от центр…
$604,632
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Квартира 3 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 3 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$253,808
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Квартира 3 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 3 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$253,808
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Квартира 2 спальни в Мо, Франция
Квартира 2 спальни
Мо, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$191,671
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Квартира 2 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 2 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$187,644
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Квартира 3 спальни в Мелён, Франция
Квартира 3 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$240,304
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Квартира 2 спальни в Мелён, Франция
Квартира 2 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$197,392
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Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$332,992
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Квартира 2 спальни в Мо, Франция
Квартира 2 спальни
Мо, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$152,573
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$437,124
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Квартира 2 спальни в Мелён, Франция
Квартира 2 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$218,665
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Квартира 4 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 4 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$293,940
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Квартира 3 спальни в Chessy, Франция
Квартира 3 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Откройте для себя без промедления эту обсаженную деревьями скобку, в которой тонко сочетаютс…
$473,513
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Квартира 4 спальни в Chessy, Франция
Квартира 4 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
Место, которое долгие годы ревностно охранялось в самом сердце охраняемого парка. Откройте д…
$423,736
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Квартира 3 спальни в Мо, Франция
Квартира 3 спальни
Мо, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$300,380
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Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 99 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$492,051
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Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 111 м²
Этаж 1
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$529,240
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Квартира 3 спальни в Chessy, Франция
Квартира 3 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Откройте для себя без промедления эту обсаженную деревьями скобку, в которой тонко сочетаютс…
$473,513
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Квартира 3 спальни в Мо, Франция
Квартира 3 спальни
Мо, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$220,278
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Квартира 3 спальни в Мелён, Франция
Квартира 3 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$249,458
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$368,466
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Квартира 3 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 3 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$236,453
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Квартира 3 спальни в Savigny le Temple, Франция
Квартира 3 спальни
Savigny le Temple, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$227,776
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Квартира 3 спальни в Мелён, Франция
Квартира 3 спальни
Мелён, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
В самом центре нового эко-района Вуди в Мелуне откройте для себя красивые новые апартаменты …
$238,015
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Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$369,610
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Типы недвижимости в Сене и Марне

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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Сене и Марне, Франция

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