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Жильё в Сарта, Франция

дома
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3 объекта найдено
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Ле Ман, Франция
Комнаты 56
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Цена по запросу
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Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
€2,90 млн
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 13
Площадь 800 м²
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Сарта, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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