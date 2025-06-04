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Жильё в Sarcelles, Франция

Монманьи
7
7 объектов найдено
Квартира 5 спален в Монманьи, Франция
Квартира 5 спален
Монманьи, Франция
Количество спален 5
Площадь 83 м²
Этаж 3
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$439,413
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Квартира 3 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 3 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$306,673
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Квартира 4 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 4 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$427,970
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Квартира 3 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 3 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 3
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$306,673
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Квартира 3 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 3 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$280,354
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Квартира 2 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 2 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$290,653
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Квартира 2 спальни в Монманьи, Франция
Квартира 2 спальни
Монманьи, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Новостройка идеально расположена в 10 км от Парижа, в 500 м от нового центра города и рядом …
$288,950
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