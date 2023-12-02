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Дома в Сона и Луара, Франция

1 объект найдено
Дом 6 спален в Sagy, Франция
Дом 6 спален
Sagy, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Замки Луары, Анжу Жемчужина нео готического стиля, пример качественной реставрации элеган…
€4,70 млн
в месяц
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Аталанта
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Параметры недвижимости в Сона и Луара, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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