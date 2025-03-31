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Виллы с садом в Сен-Рафаэль, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исключительная набережная с видом на юг.Замечательная набережная площадью более 430 м2, полн…
$14,79 млн
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