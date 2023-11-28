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Жильё в Сен-Мартен (Франция), Франция

1 объект найдено
Замок 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Сен-Мартен (Франция), Франция
Замок 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Сен-Мартен (Франция), Франция
Количество спален 24
Площадь 2 100 м²
Великолепный замок расположен рядом с небольшим городком Вернон, всего в 75 км к западу от Парижа.
€3,18 млн
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Параметры недвижимости в Сен-Мартен (Франция), Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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