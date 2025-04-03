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Квартиры с гаражом в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 6 комнат
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Этаж 5/5
Saint-Laurent-du-Var Near center EXCLUSIVE RARE and EXCEPTIONAL. for less than SIX THOUSAND …
$1,40 млн
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