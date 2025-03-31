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Квартиры с садом в Rueil-Malmaison, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 3 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 3 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
$591,922
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