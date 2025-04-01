Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Рокбрюн-Кап-Мартен
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов