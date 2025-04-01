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Квартиры с садом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
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Рейтинг 4.9 / 5:
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