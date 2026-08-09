Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Рона
  4. Жилая

Жилье в Роне, Франция

;
Lyon
493
Villefranche sur Saone
105
Belleville en Beaujolais
45
105 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$282,731
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 2 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$242,839
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$246,433
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$193,652
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$255,729
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$320,493
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Gleize, Франция
Квартира 5 спален
Gleize, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 1
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$384,722
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Gleize, Франция
Квартира 5 спален
Gleize, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 2
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$399,645
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$298,224
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$235,287
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$226,108
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$233,652
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$214,954
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$295,319
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Gleize, Франция
Квартира 3 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$281,174
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Gleize, Франция
Квартира 3 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$306,155
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Gleize, Франция
Квартира 4 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$360,323
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$215,651
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$246,433
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Gleize, Франция
Квартира 3 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$284,079
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$239,160
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$241,787
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Gleize, Франция
Квартира 4 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$375,311
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 3 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$299,773
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$225,605
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 3 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$316,040
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$244,108
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Gleize, Франция
Квартира 3 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$309,597
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$217,385
Оставить заявку

Типы недвижимости в Роне

квартиры

Параметры недвижимости в Роне, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти