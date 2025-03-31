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Аренда шале на сутки в Пюи-де-Дом, Франция

3 объекта найдено
Шале 6 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня в Ceyssat, Франция
Шале 6 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня
Ceyssat, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
ШАЛЕ 1334   Межев - Рошбрюн Откройте для себя новое шале, расположенное в Район Авеньер в…
$2,037
за сутки
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Шале 7 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня в Ceyssat, Франция
Шале 7 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня
Ceyssat, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
ШАЛЕ 2503 Межев - Мон д'Арбуа Шале площадью 280 м² на вершине Мон-д'Арбуа на 11 челове…
$3,266
за сутки
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Шале 8 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня в Ceyssat, Франция
Шале 8 комнат с Мебель, с Парковка, с Кухня
Ceyssat, Франция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ШАЛЕ 1313 Межев - Рошбрюн Горное шале, расположенное в районе Рошбрюн, которое может в…
$2,921
за сутки
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