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Квартиры в Пюи-де-Доме, Франция

Клермон-Ферран
358
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358 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
Исключительная жилплощадь в самом центре нового района Сен-Жан Это достижение характера, вкл…
$247,170
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Квартира 4 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 4 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 2
Исключительная жилплощадь в самом центре нового района Сен-Жан Это достижение характера, вкл…
$385,630
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Квартира 4 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 4 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 3
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$432,668
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Квартира 1 спальня в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 1 спальня
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 1
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$333,679
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$345,805
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена в тихом районе, недалеко от центра Клермон-Ферран и всех удобств и ма…
$309,191
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$188,810
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$188,810
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Исключительная жилплощадь в самом центре нового района Сен-Жан Это достижение характера, вкл…
$236,871
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$192,624
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$612,775
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 35 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$169,738
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$315,637
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Квартира 1 спальня в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 1 спальня
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$159,249
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Наша новая жилплощадь расположена недалеко от района респкблики . Она состоит из 2-х и 3-х к…
$239,159
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Квартира 1 спальня в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 1 спальня
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$271,887
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Квартира 5 спален в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 5 спален
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 5
Площадь 117 м²
Этаж 8
Исключительная жилплощадь в самом центре нового района Сен-Жан Это достижение характера, вкл…
$564,142
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$199,204
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Наша новая жилплощадь расположена недалеко от района респкблики . Она состоит из 2-х и 3-х к…
$328,415
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$657,975
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Исключительная жилплощадь в самом центре нового района Сен-Жан Это достижение характера, вкл…
$243,851
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$770,116
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$556,360
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Квартира 4 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 4 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 2
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$434,315
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$529,813
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$195,485
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Квартира 3 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 3 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 6
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$645,578
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Приглашаем вас открыть для себя новую жилплощадь , расположенную недалеко от центра города, …
$239,159
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Квартира 1 спальня в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 1 спальня
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$160,203
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Этаж 1
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$588,172
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Типы недвижимости в Пюи-де-Доме

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пюи-де-Доме, Франция

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