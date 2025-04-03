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Квартиры с террасой в Plaisir, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Plaisir, Франция
Квартира 2 комнаты
Plaisir, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
$257,990
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