Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Plaisir

Жильё в Plaisir, Франция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти